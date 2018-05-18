Путин утвердил новый состав правительства. Вот полный список
Президент Рф Владимир Путин принял предложения премьер-министра Дмитрия Медведев по новому составу кабинета министров
«Я согласен, подпишу сегодня же указы о назначениях. Мы с вами в предварительном порядке обсуждали практически все представленные вами кандидатуры. Все люди известные, с хорошим опытом работы, хорошо зарекомендовавшие себя на прежних участках работы», — сказал президент на встрече с Медведевым.
Первым вице-премьером станет Антон Силуанов, который, по мнению Медведева, также должен стать министром финансов. Кандидатами на место вице-премьеров стали: Татьяна Голикова, Юрий Трутнев (вице-премьер — полпред в ДФО), Ольга Голодец, Виталий Мутко, Дмитрий Козак, Юрий Борисов, Алексей Гордеев, Максим Акимов, Константин Чуйченко.
Свои должности сохранили глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, министр культуры Владимир Мединский, министр торговли и промышленности Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Орешки и министр энергетики Александр Новак. Главой Минздрава останется Вероника Скворцова, Минтруда — Максим Топилин, Министерства спорта РФ — Павел Колобков.
Ольга Васильева будет министром просвещения, новое министерство науки и высшего образования возглавит Михаил Котюков. Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ станет Константин Носков. Министром сельского хозяйства будет глава Россельхозбанка Дмитрий Патрушев, главой Минтранса — Евгений Дитрих. На посту главы МЧС Евгений Зиничев сменит Владимира Пучкова, сообщает «Интерфакс».
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