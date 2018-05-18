Путин утвердил новый состав правительства. Вот полный список

Президент Рф Владимир Путин принял предложения премьер-министра Дмитрия Медведев по новому составу кабинета министров

«Я согласен, подпишу сегодня же указы о назначениях. Мы с вами в предварительном порядке обсуждали практически все представленные вами кандидатуры. Все люди известные, с хорошим опытом работы, хорошо зарекомендовавшие себя на прежних участках работы», — сказал президент на встрече с Медведевым.

Первым вице-премьером станет Антон Силуанов, который, по мнению Медведева, также должен стать министром финансов. Кандидатами на место вице-премьеров стали: Татьяна Голикова, Юрий Трутнев (вице-премьер — полпред в ДФО), Ольга Голодец, Виталий Мутко, Дмитрий Козак, Юрий Борисов, Алексей Гордеев, Максим Акимов, Константин Чуйченко.