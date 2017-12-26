Мутко приостановил выполнение обязанностей главы РФС

Вице-премьер РФ Виталий Мутко временно приостановил осуществление полномочий в качестве главы Российского футбольного союза

Решение было принято 25 декабря на заседании исполкома РФС, оно связано с невозможностью исполнения обязанностей руководителя союза.

Исполнять обязанности президента РФС будет гендиректор союза Александр Алаев, передает пресс-служба организации.

Как сообщали Юга.ру, 5 декабря Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил Виталия Мутко от посещения Олимпиад, сочтя, что во время Игр-2014 в Сочи, когда вице-премьер занимал пост министра спорта России, в стране существовала система допинга.

Мутко объяснил решение о приостановке работы в РФС намерением защитить свою честь в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. Он сообщил, что 26 декабря подаст иск в CAS, чтобы оспорить решение об отстранении от Олимпиад, отметив, что пока не решил, по какому точно вопросу обратится в суд, передает ТАСС.

Напомним, 7 декабря Мутко заявил, что готов покинуть свой пост, «если это кому-то будет на пользу».