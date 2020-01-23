На платных участках трассы М4 «Дон» в 2019 году вырос трафик на 16%
Журналисты 23 января выяснили, как за 2019 год выросло число пользователей платных магистралей
В 2019 году по платным дорогам россияне совершили около 270 млн поездок, сообщил «Коммерсантъ».
Читайте также:
Так, по трассам ГК «Автодор» проехало 132 млн автомобилистов, что на 19% больше, чем в 2018 году. Из этого количества 90,8 млн поездок пришлось на легковые автомобили (69%), 27,8 млн — на трехоснвые грузовики или автобусы высотой более 2,6 метров (21%), 9,2 млн проездов совершили грузовики или автобусы высотой более 2,6 метров (7%), и еще 4,4 млн — на небольшие грузовики и автобусы (3%), добавил портал «360».
Читайте также:
Издание отметило, что по платным участкам трассы М4 «Дон», которая проходит по территории Ростовской области и Краснодарского края, за год совершили 109 млн проездов. Это на 16% выше показателей 2018 года.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае с 29 апреля с водителей стали взимать плату за проезд на участке федеральной автодороги М4 «Дон». Тогда жители станицы Павловской, расположенной возле этого платного участка, выступили с требованием отменить оплату за проезд.
Еще один пункт взимания платы за проезд на Кубани стали тестировать с 11 июня, а плату начали взимать с 24 июня.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.