8 января правительство одобрило законопроект, над которым Минтранс работал с лета 2019 года. Согласно документу, водителей, которые не оплатили проезд по платным автодорогам на территории России, будут штрафовать на 2,5 тыс. рублей и на 10 тыс. рублей при повторном нарушении. Теперь документ будут рассматривать депутаты ГД РФ.

«Возможно, это поможет в борьбе с нарушителями. Тем не менее я бы не спешил с введением подобных штрафов до тех пор, пока не будет наведен порядок с самими платными дорогами. На большинстве участков плата непропорционально высока. Также дороги не всегда в хорошем состоянии и нет параллельных объездных трасс», — прокомментировал корреспонденту RT заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае с 29 апреля с водителей стали взимать плату за проезд по участку федеральной автодороги М4 «Дон». Жители станицы Павловской в этот же день вышли на стихийный митинг с требованием отменить плату за проезд, так как для них это единственная дорога в соседние населенные пункты. Второй пункт взимания платы за проезд на Кубани стали тестировать с 11 июня, а плату начали взимать с 24 июня.