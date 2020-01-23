Из-за штормового предупреждения в Краснодаре закрыли Ботанический сад

Об этом сообщили в телеграм-канале администрации Краснодара. Прогулки в Ботаническом саду запретили 23 и 24 января из-за штормового предупреждения.

Напомним, до 24 января метеорологи прогнозируют в Краснодарском крае метель и гололед. МЧС объявило экстренное предупреждение и перешло в режим повышенной готовности. В горах Сочи синоптики ожидают снегопад и ветер до 20 м/с, над морем возможно формирование смерчей.