Из-за штормового предупреждения в Краснодаре закрыли Ботанический сад
В Краснодаре 23 января запретили гулять в Ботаническом саду имени Косенко из-за непогоды
Об этом сообщили в телеграм-канале администрации Краснодара. Прогулки в Ботаническом саду запретили 23 и 24 января из-за штормового предупреждения.
Напомним, до 24 января метеорологи прогнозируют в Краснодарском крае метель и гололед. МЧС объявило экстренное предупреждение и перешло в режим повышенной готовности. В горах Сочи синоптики ожидают снегопад и ветер до 20 м/с, над морем возможно формирование смерчей.
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