Из-за штормового предупреждения в Краснодаре закрыли Ботанический сад

Краснодарский край

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В Краснодаре 23 января запретили гулять в Ботаническом саду имени Косенко из-за непогоды

Об этом сообщили в телеграм-канале администрации Краснодара. Прогулки в Ботаническом саду запретили 23 и 24 января из-за штормового предупреждения.

Напомним, до 24 января метеорологи прогнозируют в Краснодарском крае метель и гололед. МЧС объявило экстренное предупреждение и перешло в режим повышенной готовности. В горах Сочи синоптики ожидают снегопад и ветер до 20 м/с, над морем возможно формирование смерчей.

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