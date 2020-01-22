В горах Сочи прогнозируют снегопад и ветер до 20 м/с

В предгорьях и горах Сочи с вечера 22 января и до конца суток 23 января синоптики прогнозируют обильный снегопад

На участке Магри — Веселое возможно формирование смерчей над морем. В Прибрежном кластере Сочи ожидается сильный дождь, переходящий в мокрый снег. Возможно налипание снега на провода и деревья, гололедица на дорогах, ухудшение видимости. Также прогнозируют порывы ветра до 20 м/с. Все оперативные службы курорта переведены в режим повышенной готовности, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Спасатели призвали жителей и гостей города быть бдительными, заранее принять необходимые меры предосторожности и воздержаться от выхода в горы. Автовладельцам напомнили о необходимости оснащения транспорта зимней резиной. Кроме того, им не рекомендуют оставлять машины под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями.

В пресс-службе мэрии Сочи напомнили, что в течение суток с 22 по 23 января в горах выше 1500 метров над уровнем моря сохраняется лавиноопасность.

Как писали Юга.ру, с 22 по 24 января метеорологи прогнозируют в Краснодарском крае метель и гололед.