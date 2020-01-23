МЧС Кубани перешло в режим повышенной готовности из-за непогоды

С 22 по 24 января метеорологи прогнозируют в Краснодарском крае метель и гололед. Днем 22 января жителей края предупредили о сильном снегопаде, МЧС объявило экстренное предупреждение. В горах Сочи синоптики ожидают снегопад и ветер до 20 м/с, возможно формирование смерчей над морем.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю напомнили, что 23 января в регионе действует штормовое предупреждение. Ожидается дождь, мокрый снег и усиление ветра. МЧС прогнозирует чрезвычайные ситуации, связанные с авариями ЖКХ. Возможно нарушение движения всего транспорта, жители и гости края могут получить травмы из-за гололеда.

Главное управление МЧС перевели в режим повышенной готовности, организовали работу оперативного штаба и привели в готовность аэромобильгую группировку. В случае чрезвычайных ситуаций нужно звонить по телефонам: 01, 101 или 8 (861)268-64-40 (Телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю).