На Кубани ожидается снег, метель и гололед
Метеорологи 22,23 и 24 января прогнозируют осадки, метель и гололед в Краснодарском крае
В Краснодаре 22 января небольшой дождь. Ветер 7-12 м/с, порывы 12-17 м/с. Днем столбики термометров будут выше нуля — 5-7 °С.
В этот же день в крае местами небольшие осадки. В отдельных районах ожидается гололед и налипание мокрого снега. Ветер 7-12 м/с, местами порывы 13-18 м/с, в отдельных районах 18-23 м/с. Температура 2-7 °С, в южной половине края местами до 8-10 °С.
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По данным краевого гидрометцентра, 23 января в большинстве районов осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, а также снег, местами сильный. Кроме того, прогнозируется налипание, гололед, метель, снежный накат. Ветер 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью ночью 1…-4 °С, днем 4...-1 °С. На Черноморском побережье дождь, переходящий в снег; местами сильные осадки. Ветер 12-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
В пятницу, 24 января, местами снег. Ночью температура опустится до -2...-7 °С, при прояснении до -8...-12 °С. Днем 2...-3 °С. Ветер станет чуть тише — 5-10 м/с, местами до 15 м/с. На побережье в этот день скорость ветра достигнет 6-11 м/с, местами 12-14 м/с. На севере побережья ожидается 1...-4 °С, на юге — 2-7 °С.
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