На Кубани ожидается снег, метель и гололед

В этот же день в крае местами небольшие осадки. В отдельных районах ожидается гололед и налипание мокрого снега. Ветер 7-12 м/с, местами порывы 13-18 м/с, в отдельных районах 18-23 м/с. Температура 2-7 °С, в южной половине края местами до 8-10 °С.

По данным краевого гидрометцентра, 23 января в большинстве районов осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, а также снег, местами сильный. Кроме того, прогнозируется налипание, гололед, метель, снежный накат. Ветер 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью ночью 1…-4 °С, днем 4...-1 °С. На Черноморском побережье дождь, переходящий в снег; местами сильные осадки. Ветер 12-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с.