Жителей Кубани предупредили о сильном снегопаде

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Краснодарский край

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МЧС объявило в Краснодарском крае экстренное предупреждение из-за снега 22 и 23 января

Ранее Юга.ру писали, что метеорологи 22, 23 и 24 января прогнозируют в крае осадки, метель и гололед. Днем 22 января МЧС объявило экстренное предупреждение по непогоде. По данным синоптиков, с вечера 22 января до конца суток 23 января в предгорье и горной зоне Сочи ожидается очень сильный снег, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Смотрите фоторепортаж:

Для безопасности в непогоду МЧС рекомендует:

  • при налипании мокрого снега быть осторожными на улице и обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи;
  • закрепить слабоукрепленные конструкции на своих подворьях;
  • при возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении нужно сообщить об этом по телефонам экстренных служб.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 101 или 8 (861) 268-64-40 (телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю).

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