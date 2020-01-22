Жителей Кубани предупредили о сильном снегопаде

Ранее Юга.ру писали, что метеорологи 22, 23 и 24 января прогнозируют в крае осадки, метель и гололед. Днем 22 января МЧС объявило экстренное предупреждение по непогоде. По данным синоптиков, с вечера 22 января до конца суток 23 января в предгорье и горной зоне Сочи ожидается очень сильный снег, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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