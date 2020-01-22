Жителей Кубани предупредили о сильном снегопаде
МЧС объявило в Краснодарском крае экстренное предупреждение из-за снега 22 и 23 января
Ранее Юга.ру писали, что метеорологи 22, 23 и 24 января прогнозируют в крае осадки, метель и гололед. Днем 22 января МЧС объявило экстренное предупреждение по непогоде. По данным синоптиков, с вечера 22 января до конца суток 23 января в предгорье и горной зоне Сочи ожидается очень сильный снег, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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Для безопасности в непогоду МЧС рекомендует:
- при налипании мокрого снега быть осторожными на улице и обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи;
- закрепить слабоукрепленные конструкции на своих подворьях;
- при возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении нужно сообщить об этом по телефонам экстренных служб.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 101 или 8 (861) 268-64-40 (телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю).
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