Еще одного кубанского фермера признали потерпевшим по делу Цапков — СМИ

Кубанский бизнесмен Николай Гордик обратился в полицию и заявил, что участники банды Сергея Цапка в 2008 году завладели его сельскохозяйственной компанией

Фермер написал заявление на Андрея и Вячеслава Цеповязов, Наталью и Ивана Стришних, Наталью Рябову и Федора Стрельцова. Он утверждает, что в 2008 году они завладели его компанией «АгроЮгИнвест».

По словам предпринимателя, из-за угроз он передал членам банды Цапка 80% бизнеса. Сделку оформили как договор дарения. После задержания Цапков и остальных участников банды Гордик пытался вернуть хозяйство. Однако это оказалось безуспешно, потому что многие свидетели рейдерского захвата боялись давать показания. Теперь они согласились, написал Пятый канал без ссылки на источники.

Бизнесмена несколько месяцев назад признали потерпевшим, сообщил 29 октября, не указывая источники, телеканал РЕН ТВ.