Еще одного кубанского фермера признали потерпевшим по делу Цапков — СМИ

Краснодарский край

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Кубанский бизнесмен Николай Гордик обратился в полицию и заявил, что участники банды Сергея Цапка в 2008 году завладели его сельскохозяйственной компанией

Фермер написал заявление на Андрея и Вячеслава Цеповязов, Наталью и Ивана Стришних, Наталью Рябову и Федора Стрельцова. Он утверждает, что в 2008 году они завладели его компанией «АгроЮгИнвест».

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По словам предпринимателя, из-за угроз он передал членам банды Цапка 80% бизнеса. Сделку оформили как договор дарения. После задержания Цапков и остальных участников банды Гордик пытался вернуть хозяйство. Однако это оказалось безуспешно, потому что многие свидетели рейдерского захвата боялись давать показания. Теперь они согласились, написал Пятый канал без ссылки на источники.

Бизнесмена несколько месяцев назад признали потерпевшим, сообщил 29 октября, не указывая источники, телеканал РЕН ТВ.

Юга.ру писали, что банда Сергея Цапка действовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 год. В 2013 году Краснодарский краевой суд вынес приговор участникам банды за убийство 19 человек. В 2014 году Сергей Цапок скончался в СИЗО.

Кущёвский район Сельское хозяйство Суд

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