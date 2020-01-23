Одного человека спасли и 30 эвакуировали из загоревшейся многоэтажки в Сочи

Краснодарский край

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В Сочи вечером 22 января произошел пожар в многоэтажном доме, из которого эвакуировали 30 человек

Сообщение о возгорании в доме на улице Тюльпанов в Адлерском районе поступило спасателям в 21:43. Пожарные установили, что горит квартира площадью 50 кв. метров. Огонь потушили в 22:21, на месте работали 17 человек и 5 машин.

Сотрудники МЧС эвакуировали из дома 30 человек и еще одного спасли. В результате пожара никто не погиб и не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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Напомним, накануне в поселке Максима Горького в Кавказском районе произошел пожар, в результате которого погиб 55-летний мужчина. Еще один пожар случился 21 января в краевой столице в районе пересечения улиц Гаврилова и Красных Партизан. Там загорелся бытовой вагончик, погиб один человек.

МЧС Пожары Сочи

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