Мужчина погиб при пожаре в бытовке в Краснодаре
При пожаре в районе пересечения улиц Гаврилова и Красных Партизан в Краснодаре 21 января погиб человек
Возгорание бытового вагончика в районе Гаврилова, 13 произошло около 17:30. Сгорело строение площадью 30 кв. метров.
«После локализации пожара на месте возгорания было обнаружено тело погибшего. Организована доследственная проверка», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.
Следователи осматривают место происшествия, устанавливается причина возгорания и личность погибшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.
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