Мужчина погиб при пожаре в бытовке в Краснодаре

Краснодарский край

Распечатать

При пожаре в районе пересечения улиц Гаврилова и Красных Партизан в Краснодаре 21 января погиб человек

Возгорание бытового вагончика в районе Гаврилова, 13 произошло около 17:30. Сгорело строение площадью 30 кв. метров. 

«После локализации пожара на месте возгорания было обнаружено тело погибшего. Организована доследственная проверка», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

Следователи осматривают место происшествия, устанавливается причина возгорания и личность погибшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Краснодар Пожары смерть

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Новый пешеходный мост через реку Сочи у парка «Ривьера» начнут строить осенью 2020 года
Сотрудники полиции Адыгеи помогли спасти жизнь двухмесячного мальчика из Самарской области
Александра Емельяненко арестовали за пьяный дебош на базе отдыха в Анапе
Правительство одобрило законопроект о чипировании животных
Мужчина погиб при пожаре в бытовке в Краснодаре
«Эти люди сидели в Москве и пытались решать проблемы республик». Путин упразднил Министерство по делам Северного Кавказа

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале