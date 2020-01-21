Мужчина погиб при пожаре в бытовке в Краснодаре

При пожаре в районе пересечения улиц Гаврилова и Красных Партизан в Краснодаре 21 января погиб человек

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