В Сочи на одном из пляжей сгорел медпункт
Вечером 18 января на одном из пляжей Сочи произошел пожар в постройке, которая оказалась медицинским кабинетом
Инцидент произошел на Сухумском шоссе в Хостинском районе. Заявка о возгорании поступила пожарным в 20:28. Огонь охватил здание площадью 60 кв. метров. В 20:45 пожар локализовали, к 21:08 ликвидировали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В результате происшествия никто не пострадал.
По словам очевидцев, пожар произошел на пляже пансионата «Автомобилист», там сгорел медицинский кабинет.
Как писали Юга.ру, 6 января под Сочи произошел крупный пожар в хозпостройке на площади порядка 500 кв. метров.
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