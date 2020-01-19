В Сочи на одном из пляжей сгорел медпункт

Вечером 18 января на одном из пляжей Сочи произошел пожар в постройке, которая оказалась медицинским кабинетом

Инцидент произошел на Сухумском шоссе в Хостинском районе. Заявка о возгорании поступила пожарным в 20:28. Огонь охватил здание площадью 60 кв. метров. В 20:45 пожар локализовали, к 21:08 ликвидировали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В результате происшествия никто не пострадал.

По словам очевидцев, пожар произошел на пляже пансионата «Автомобилист», там сгорел медицинский кабинет.