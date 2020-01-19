В Сочи на одном из пляжей сгорел медпункт

Краснодарский край

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Вечером 18 января на одном из пляжей Сочи произошел пожар в постройке, которая оказалась медицинским кабинетом

Инцидент произошел на Сухумском шоссе в Хостинском районе. Заявка о возгорании поступила пожарным в 20:28. Огонь охватил здание площадью 60 кв. метров. В 20:45 пожар локализовали, к 21:08 ликвидировали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В результате происшествия никто не пострадал.

По словам очевидцев, пожар произошел на пляже пансионата «Автомобилист», там сгорел медицинский кабинет.

Как писали Юга.ру, 6 января под Сочи произошел крупный пожар в хозпостройке на площади порядка 500 кв. метров.

Пожары Сочи

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