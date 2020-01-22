На Кубани во время пожара в частном доме погиб мужчина
В поселке Максима Горького в Кавказском районе в ночь на 22 января начался пожар, в результате которого погиб человек
Возгорание произошло на улице Ленина. Соседи заметили, как горит дом, и позвонили в пожарную службу. Во время тушения в одной из комнат нашли тело 55-летнего хозяина.
По факту гибели мужчины организовали доследственную проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, выясняются причины пожара, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю 22 января.
21 января в Краснодаре произошел похожий случай. Во время пожара в бытовке погиб мужчина.
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