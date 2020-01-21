В центре Краснодара возле дороги загорелась постройка
В Краснодаре возле кольца улиц Аэродромной и Красных Партизан 21 января произошел пожар
Сообщение о возгорании поступило спасателям в 17:24. Горело строение площадью 30 кв. метров. На место выехали девять человек и две пожарных машины.
В 17:59 огонь был полностью потушен. По предварительным данным, пострадавших нет, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Пожар успели снять на видео пользователи соцсетей. Оно появилось в телеграм-канале «Телетайп Краснодар».
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