В центре Краснодара возле дороги загорелась постройка

Краснодарский край

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В Краснодаре возле кольца улиц Аэродромной и Красных Партизан 21 января произошел пожар

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 17:24. Горело строение площадью 30 кв. метров. На место выехали девять человек и две пожарных машины.

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В 17:59 огонь был полностью потушен. По предварительным данным, пострадавших нет, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пожар успели снять на видео пользователи соцсетей. Оно появилось в телеграм-канале «Телетайп Краснодар».

Краснодар МЧС Пожары

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