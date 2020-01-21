Путин предложил генпрокурору РФ Юрию Чайке стать полпредом президента на Северном Кавказе

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Чечня, Вся Россия

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Президент России Владимир Путин 21 января предложил Юрию Чайке стать своим полномочным представителем в Северо-Кавказском федеральном округе

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА «Новости». Формальный указ о назначении еще не подписан, отметил Песков.

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Напомним, 20 января Владимир Путин предложил Совету федерации освободить Юрия Чайку от должности генпрокурора, которую он занимал 14 лет, в связи с его переходом на новую должность. На место Чайки президент рекомендовал заместителя главы Следственного комитета России Игоря Краснова.

Отметим, президент менял своего полпреда в СКФО не так давно: в 2018 году эту должность занял генерал-лейтенант Александр Матовников, а с 2016 года полпредом был Олег Белавенцев.

Как писали Юга.ру, в 2019 году в станице Бриньковской Краснодарского края торжественно открыли после реконструкции казачий кадетский корпус имени сотника Михаила Чайки, дедушки генпрокурора. Фонд Игоря Чайки, сына генпрокурора, вложил в реконструкцию 450 млн рублей.

Владимир Путин Кадровые перестановки Полпред в СКФО Прокуратура Юрий Чайка

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