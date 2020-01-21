Путин предложил генпрокурору РФ Юрию Чайке стать полпредом президента на Северном Кавказе

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА «Новости» . Формальный указ о назначении еще не подписан, отметил Песков.

Напомним, 20 января Владимир Путин предложил Совету федерации освободить Юрия Чайку от должности генпрокурора, которую он занимал 14 лет, в связи с его переходом на новую должность. На место Чайки президент рекомендовал заместителя главы Следственного комитета России Игоря Краснова.

Отметим, президент менял своего полпреда в СКФО не так давно: в 2018 году эту должность занял генерал-лейтенант Александр Матовников, а с 2016 года полпредом был Олег Белавенцев.