Путин сменил своего полпреда в СКФО

Генерал-лейтенант Александр Матовников назначен полпредом президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Другим указом глава государства освободил от должности Олега Белавенцева, занимавшего пост полпреда президента в СКФО с июля 2016 года.

Кто такой Александр Матовников

Александр Матовников родился 19 сентября 1965 года в Москве, в семье сотрудника КГБ Анатолия Матовникова. Окончил Высшее пограничное военно-политическое ордена Октябрьской Революции Краснознаменное училище КГБ при Совете министров СССР имени К. Е. Ворошилова.

С 1986 года служил в антитеррористическом подразделении «Альфа» КГБ СССР. Участвовал в ряде спецопераций на Северном Кавказе, включая штурм захваченной террористами больницы в Буденновске в 1995 году и операцию по освобождению заложников в Беслане в 2004 году.

В 2013 году был переведен в Минобороны и назначен на должность заместителя командира Сил специальных операций (ССО) ВС. Участвовал в военной операции в Сирии.

Генерал-лейтенант. Герой России, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, двумя орденами Мужества, орденом «За военные заслуги».