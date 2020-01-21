Власти Адыгеи рассказали, когда решат проблему с желтой водопроводной водой

«Именно наличием примесей железа объясняется желтый цвет воды. Эта проблема, создающая неудобства жителям города, вскоре будет решена. Специалисты заверили, что объект будет сдан через два месяца», — рассказал руководитель республики.

Новую очистительную станцию, которая будет снижать уровень железа в воде из артезианской скважины возле Майкопа, достроят весной. Об этом 21 января написал в своем инстаграм-аккаунте глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Как уточнили в мэрии Майкопа, новая станция построена на хуторе Гавердовском, где производится забор воды из артезианских источников. Здесь уже возвели здание, установили оборудование и переключили сети на работу через систему фильтрации. Сейчас специалисты проводят монтажные работы внутренних трубопроводов системы. Завершить их планируют через месяц, после чего рабочие приступят к пуско-наладочным работам.

По его словам, работы по монтажу системы обезжелезивания воды, поступающей из артезианских источников, находятся на стадии завершения.

Станцию по обезжелезиванию воды строят в рамках проекта по созданию новой нитки Майкопского группового водовода для обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения жителей Майкопа и Майкопского района, добавили журналисту портала Юга.ру в пресс-службе главы Адыгеи.

Столица Адыгеи испытывала нехватку воды с начала 2020 года. Это связано с маловодностью источников водоснабжения Майкопского группового водовода: они находятся высоко в горах, где в этом году выпало мало снега и дождей. В связи с этим власти Майкопа 17 января объявили о почасовом графике подачи воды в республиканском центре.

Для решения проблемы бесперебойного водоснабжения Майкопа и Майкопского района до конца 2020 года планируют построить дополнительную нитку водовода протяженностью 120 км.

Как писали Юга.ру, 18 января большая часть Майкопа и несколько населенных пунктов Майкопского района остались без воды из-за аварии на водоводе в горах. Работы по устранению шли более суток. Ремонт осложнялся сложным рельефом и погодными условиями. Полностью водоснабжение в республиканской столице восстановили 20 января, поэтому в столице Адыгеи и Майкопском районе на один день отменили работу детских садов и школ.