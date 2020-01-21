Власти Адыгеи рассказали, когда решат проблему с желтой водопроводной водой
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 21 января рассказал, когда в республике появится новая станция по очистке воды
Новую очистительную станцию, которая будет снижать уровень железа в воде из артезианской скважины возле Майкопа, достроят весной. Об этом 21 января написал в своем инстаграм-аккаунте глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
«Именно наличием примесей железа объясняется желтый цвет воды. Эта проблема, создающая неудобства жителям города, вскоре будет решена. Специалисты заверили, что объект будет сдан через два месяца», — рассказал руководитель республики.
По его словам, работы по монтажу системы обезжелезивания воды, поступающей из артезианских источников, находятся на стадии завершения.
Как уточнили в мэрии Майкопа, новая станция построена на хуторе Гавердовском, где производится забор воды из артезианских источников. Здесь уже возвели здание, установили оборудование и переключили сети на работу через систему фильтрации. Сейчас специалисты проводят монтажные работы внутренних трубопроводов системы. Завершить их планируют через месяц, после чего рабочие приступят к пуско-наладочным работам.
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Станцию по обезжелезиванию воды строят в рамках проекта по созданию новой нитки Майкопского группового водовода для обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения жителей Майкопа и Майкопского района, добавили журналисту портала Юга.ру в пресс-службе главы Адыгеи.
Столица Адыгеи испытывала нехватку воды с начала 2020 года. Это связано с маловодностью источников водоснабжения Майкопского группового водовода: они находятся высоко в горах, где в этом году выпало мало снега и дождей. В связи с этим власти Майкопа 17 января объявили о почасовом графике подачи воды в республиканском центре.
Для решения проблемы бесперебойного водоснабжения Майкопа и Майкопского района до конца 2020 года планируют построить дополнительную нитку водовода протяженностью 120 км.
Как писали Юга.ру, 18 января большая часть Майкопа и несколько населенных пунктов Майкопского района остались без воды из-за аварии на водоводе в горах. Работы по устранению шли более суток. Ремонт осложнялся сложным рельефом и погодными условиями. Полностью водоснабжение в республиканской столице восстановили 20 января, поэтому в столице Адыгеи и Майкопском районе на один день отменили работу детских садов и школ.
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