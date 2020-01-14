Более 30 человек отравились питьевой водой в Кизляре

Десятки людей, в том числе дети, госпитализированы 14 января в Кизляре после отравления питьевой водой

Пострадавших госпитализировали в горбольницу с симптомами кишечной инфекции, их состояние оценивается как легкой степени тяжести, сообщили в пресс-службе мэрии города. В минздраве Дагестана уточнили, что всего в больницу доставили 32 человека, 10 из них — дети. Еще несколько человек отказались от госпитализации, у них легкое отравление.

В городе организовали работу инфекционного штаба. Главврач города Станислав Облов на экстренном сообщил, что некоторые из пострадавших проживают недалеко от больницы, где недавно был прорыв водопроводной трубы, поэтому отравление связывают с употреблением сырой воды. Мэр Александр Шувалов заявил, в районе прорыва водопровода воду уже перекрыли и организовали подвоз воды; также проложена временная водопроводная линия и на дворовой площадке установлен уличный кран.

«Дело в том, что в районе прорыва водопроводной линии жильцы прилегающих к территории домов незаконно проложили канализационные трубы. Они сливали свои стоки в технический желоб, где проходила водопроводная пластиковая труба. Именно повреждение этой трубы и могло послужить заражением воды инфекцией», — отметил Шувалов.

Для проведения эпидемиологического расследования и оказания помощи в Кизлярскую ЦГБ направили бригаду специалистов Республиканского центра инфекционных болезней, профилактике и борьбы со СПИДом им. С.М. Магомедова. Также создано 16 врачебно-фельдшерских бригад для подворовых обходов.

Медики рекомендовали местным жителям пить кипяченную воду и соблюдать требования личной гигиены.