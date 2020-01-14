Более 30 человек отравились питьевой водой в Кизляре
Десятки людей, в том числе дети, госпитализированы 14 января в Кизляре после отравления питьевой водой
Пострадавших госпитализировали в горбольницу с симптомами кишечной инфекции, их состояние оценивается как легкой степени тяжести, сообщили в пресс-службе мэрии города. В минздраве Дагестана уточнили, что всего в больницу доставили 32 человека, 10 из них — дети. Еще несколько человек отказались от госпитализации, у них легкое отравление.
В городе организовали работу инфекционного штаба. Главврач города Станислав Облов на экстренном сообщил, что некоторые из пострадавших проживают недалеко от больницы, где недавно был прорыв водопроводной трубы, поэтому отравление связывают с употреблением сырой воды. Мэр Александр Шувалов заявил, в районе прорыва водопровода воду уже перекрыли и организовали подвоз воды; также проложена временная водопроводная линия и на дворовой площадке установлен уличный кран.
«Дело в том, что в районе прорыва водопроводной линии жильцы прилегающих к территории домов незаконно проложили канализационные трубы. Они сливали свои стоки в технический желоб, где проходила водопроводная пластиковая труба. Именно повреждение этой трубы и могло послужить заражением воды инфекцией», — отметил Шувалов.
Для проведения эпидемиологического расследования и оказания помощи в Кизлярскую ЦГБ направили бригаду специалистов Республиканского центра инфекционных болезней, профилактике и борьбы со СПИДом им. С.М. Магомедова. Также создано 16 врачебно-фельдшерских бригад для подворовых обходов.
Медики рекомендовали местным жителям пить кипяченную воду и соблюдать требования личной гигиены.
Как писали Юга.ру, в июне водой из-под крана отравились несколько десятков человек в поселке Краснодарском. В связи с массовым отравлением следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), поставщика воды сменили.
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