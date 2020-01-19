Восстановить водоснабжение в Адыгее обещают к вечеру 19 января 

Адыгея

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В горах Адыгеи с 18 января продолжаются работы по ликвидации порыва на трассе Майкопского группового водовода

Авария, произошедшая накануне днем, оставила без воды большую часть столицы республики, а также ряд населенных пунктов Майкопского района. Порыв водовода произошел в 6 км от станицы Нижегородской. 

Завершить ремонт планируется во второй половине дня 19 января. Полное восстановление водоснабжения ожидается к 22:00 19 января, сообщается на сайте МУП «Майкопводоканал».

Как уточнили порталу Юга.ру в пресс-службе МЧС по Адыгее, ремонт осложняется сложным рельефом и погодными условиями, а также масштабными сварочными работами, которые велись всю ночь и продолжают до сих пор.

«На месте аварии работают ремонтные бригады водоканала, а также сотрудники МЧС. На месте порыва водовода проводятся очень сложные сварочные работы, которые не прекращались всю ночь. Ожидается, что во второй половине дня, около 15-16 часов, 19 января аварийная ситуация будет ликвидирована. После этого начнется наполнение системы накопления водой», — рассказали в ведомстве.

В администрации города уточнили, что уже сформирован список адресов подвоза воды населению. В ближайшее время его опубликуют на официальном сайте мэрии.

Аварии Водоснабжение Майкоп

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