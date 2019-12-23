Четыре года строительства Крымского моста собрали в двухминутном видео

Краснодарский край, Крым, Вся Россия

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Инфоцентр «Крымский мост» опубликовал 23 декабря ускоренное видео строительства моста через Керченский пролив

Двухминутный ролик появился на YouTube-канале инфоцентра. В видео рассказывается, что при строительстве моста было использовано 7 тыс. свай длиной 23-108 метров. В работе использовалось 8,6 млн т материалов, 595 опор, 160 тыс. т пролетов. Над возведением моста через пролив трудилось 15 тыс. рабочих и инженеров.

Строительство моста началась в 2016 году, в мае 2018 года по нему пустили легковые автомобили и пассажирские автобусы, а в октябре проезд открыли и для грузовых машин.

23 декабря 2019 году Владимир Путин запустил ж/д сообщение между Россией и полуостровом — президент России проехал в кабине машиниста на поезде из Керчи в Тамань и сказал, что поезд идет «значительно мягче» автомобиля.

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