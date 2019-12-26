Мост поцелуев в Краснодаре пообещали отремонтировать в 2021 году
В администрации Краснодара 26 декабря сообщили, что хотят в 2020 году провести реконструкцию Моста поцелуев
В сентябре 2019 года общественный активист Роман Литвинов опубликовал в своем ютуб-канале видео, на котором продемонстрировал состояние моста: конструкции проржавели, краска облупилась. Мужчина призвал власти сделать косметический ремонт городской достопримечательности. Тогда мэр Евгений Первышов ответил, что мост требует не просто покраски, а тщательного ремонта, и пообещал, что в 2020 году департамент дорожного хозяйства займется этим вопросом.
В конце декабря депутат Госдумы Наталья Костенко рассказала, что активисты движения «Помоги городу» обратили ее внимание на состояние моста и предложили оказать необходимую помощь в реконструкции. Она попросила депутатов городской думы взять вопрос на контроль, а те сделали запрос в департамент транспорта и дорожного хозяйства.
В ответном письме сотрудники департамента подтвердили, что мост действительно нуждается в капитальном ремонте, к реконструкции его готовили еще в 2014 году. Тогда была подготовлена вся проектная документация, но денег на ремонт не нашли.
Сейчас нужно провести повторный осмотр моста и скорректировать проектно-сметную документацию, на это потребуется около восьми месяцев и 2,5 млн рублей. И.о. директора департамента дорожного хозяйства Краснодара Галина Шешина сообщила, что ведомство займется этим вопросом в 2020 году. После подготовки планируется следующий этап — реконструкция. По подсчетам, которые проводили по проекту 2014 года, на нее нужно будет выделить из бюджета около 30 млн рублей.
«Мы вместе будем работать на то, чтобы в 2021 году заложить необходимые средства и на сам капитальный ремонт моста. Будем держать ситуацию на особом контроле», — пообещала депутат Госдумы Наталья Костенко.
Напомним, мост поцелуев открыли в 2003 году. Он находится рядом с улицей Кубанской Набережной и ведет в парк 30-летия Победы. Это одна из главных достопримечательностей города. В 2019 году мост изобразили на плакатах, посвященных 226-летию города.
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