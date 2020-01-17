Православные активисты потребовали лишить Урганта гражданства за то, что он пригласил на эфир «Иисуса»

Краснодарский край, Вся Россия

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После выхода рождественского выпуска шоу «Вечерний Ургант» православные активисты 15 января разместили петицию с требованием лишить телеведущего гражданства за оскорбление чувств верующих

Общественное движение «Сорок сороков» 15 января разместило обращение к руководству Первого канала и органам госвласти, в котором обвинили телеведущего Ивана Урганта и телеканал в оскорблении чувств верующих. Они назвали эфир шоу «Вечерний Ургант», который вышел 7 января, «возмутительным выпуском, в котором позволили себе глумление над Иисусом Христом и христианскими традициями».

Что произошло? Гостем Урганта стал актер Жерар Депардье, которого авторы петиции назвали «известным гомосексуалистом и богохульником», а в качестве музыкального гостя выступал рэпер Джизус. Общественники возмутились тем, что на английском языке так звучит имя Иисуса Христа, а также внешним видом музыканта: «на груди вытатуирована фраза "Я — СЫН БОГА" на английском языке, а также различная символика, напоминающая оккультные и сатанинские символы». Шутки, которые звучали в эфире, активисты назвали кощунственными.

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Чего хотят активисты? Авторы петиции потребовали убрать из эфира шоу «Вечерний Ургант», наказать «редакторов и других сотрудников канала, допустивших появление подобного богохульства в эфире», а выпуски шоу в интернете заблокировать, чтобы руководство канала извинилось перед РПЦ и всеми православными гражданами, запретить в России двойное гражданство и лишить Ивана Урганта гражданства РФ.

Как отреагировал Первый канал? Представитель Дмитрия Хрусталева рассказала, что вся команда программы сейчас находится в отпуске и о петиции ничего не слышала.

«Людям надо всем чем-то заниматься, как-то жить. Если люди пишут коллективную петицию о том, что у них нет чувства юмора, — окей. Они не понимают, что программа юмористическая. Никто не приходит на программу из церкви», — прокомментировала порталу «360» представитель Хрусталева.

Также свое отношение к ситуации высказал журналист Владимир Познер.

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«Что касается выступления подобных организаций, то это не первый и не последний раз. Относиться к этому серьезно я никак не могу. Я надеюсь, что никаких последствий для него [Урганта] не будет. То, что его не лишат российского гражданства, в этом я убежден», — поделился Познер в интервью порталу Ura.ru.

Он добавил, что дружит с Ургантом и «никакое движение типа "Сорок сороков" не изменит отношения к нему».

Чем прославилось движение «Сорок сороков»? В 2014 году они пытались создать в России Антифашистский антимайданный совет, который бы занимался борьбой с попытками Запада внести раскол в российское общество, обсуждали вопросы воцерковления мигрантов в Ставрополе, а в 2019 году пригласили футболистов сборной России, осужденных за драки, Павла Мамаева и Александра Кокорина сыграть в футбол с командой «Бутырки».

Музыка Общественные организации Православие Религия Рождество Телевидение

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