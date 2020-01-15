Кадыров назначил главу правительства исполняющим обязанности главы Чечни. Но такое случалось и раньше
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о своей «временной нетрудоспособности» и делегировал полномочия председателю правительства республики Муслиму Хучиеву
Соответствующее распоряжение, датированное 13-м января, появилось на официальном сайте главы региона 15 января. Согласно ст. 76 Конституции Чечни, на которую есть ссылка в документе, председатель правительства может временно исполнять обязанности главы республики по причинам, связанным с его болезнью или отпуском.
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Около года назад, в феврале 2018 года, Кадыров также возлагал свои обязанности на Хучиева в связи с «временной нетрудоспособностью». Тогда он отошел от дел, пояснив потом, что был под капельницами из-за простуды после поездки в горы.
Кроме того, на время отпусков Кадырова также назначается и .о. главы Чечни.
Сейчас, несмотря на нетрудоспособность, Кадыров остается активным в соцсетях. В частности, он прокомментировал в своем блоге послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию и отставку правительства РФ, назвав это важнейшими событиями в истории страны.
Как писали Юга.ру, осенью в анонимном телеграм-канале появилась информация о том, что Кадыров серьезно болен, там также сообщалось о заговоре против него и о попытке покушения. Власти республики назвали эту информацию слухами, а причиной недомогания Кадырова — сезонное ОРЗ.
Кто такой Муслим Хучиев
Муслим Хучиев родился 5 августа 1971 года в селе Закан-Юрт Ачхой-Мартановского района Чечни. В 1994 году окончил факультет журналистики Московского государственного университета. С 2007 по 2009 год возглавлял администрацию Грозного, с 2010 по 2012 год занимал пост мэра Грозного.
В 2012 году Хучиев стал вице-президентом Евразийского отделения Всемирной организации ОГМВ (Объединенные города и местные власти). Занимал должности советника главы Чечни, министра территориального развития, национальной политики и массовых коммуникаций региона, главы минэкономразвития республики.
С 2015 по 2018 год Хучиев был главой Грозного.
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