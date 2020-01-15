Кадыров назначил главу правительства исполняющим обязанности главы Чечни. Но такое случалось и раньше

Соответствующее распоряжение , датированное 13-м января, появилось на официальном сайте главы региона 15 января. Согласно ст. 76 Конституции Чечни, на которую есть ссылка в документе, председатель правительства может временно исполнять обязанности главы республики по причинам, связанным с его болезнью или отпуском.

Около года назад, в феврале 2018 года, Кадыров также возлагал свои обязанности на Хучиева в связи с «временной нетрудоспособностью». Тогда он отошел от дел, пояснив потом, что был под капельницами из-за простуды после поездки в горы.

Кроме того, на время отпусков Кадырова также назначается и .о. главы Чечни.

Сейчас, несмотря на нетрудоспособность, Кадыров остается активным в соцсетях. В частности, он прокомментировал в своем блоге послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию и отставку правительства РФ, назвав это важнейшими событиями в истории страны.