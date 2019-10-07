В Чечне назвали слухами информацию о попытке отравить Кадырова
Пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов прокомментировал появившуюся информацию о покушении на политика
Сообщения о подготовке покушения на Кадырова появились 7 октября в анонимном телеграм-канале «СКФО Telegraph». В них говорится, что «в Чечне говорят о попытке отравления главы», в которой, как утверждается, задействованы бывший мэр Аргуна Ибрагим Темирбаев, первый заместитель министра внутренних дел республики Апти Алаудинов и глава Урус-Мартана Валид Абдурешидов. По данным канала, Темирбаев и Алаудинов задержаны. Темирбаев якобы дал показания, «что против Кадырова организована широкая группа, целью которой будет свержение Кадырова с поста». Также в республике якобы проходят массовые задержания возможных причастных к «свержению».
Кроме того, авторы канала заявляют, что Кадырова якобы возили в Москву на лечение из-за ухудшения состояния его здоровья.
Альви Каримов на просьбу URA.ru прокомментировать эту информацию назвал ее слухами.
«Я слухи не комментирую», — заявил он.
Информация о тяжелом заболевании Кадырова и госпитализации его в Москве начала появляться в телеграм-каналах 26 сентября, но подтверждения не нашла. Министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов тогда сообщил, что Кадыров испытывает недомогание из-за сезонного ОРЗ.
Как писали Юга.ру, в феврале Кадыров рассказал о том, что был под капельницами из-за простуды. Тогда он на несколько дней отошел от дел и назначил своим преемником премьер-министра Чечни Муслима Хучиева.
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