В Чечне назвали слухами информацию о попытке отравить Кадырова

Сообщения о подготовке покушения на Кадырова появились 7 октября в анонимном телеграм-канале «СКФО Telegraph». В них говорится, что «в Чечне говорят о попытке отравления главы», в которой, как утверждается, задействованы бывший мэр Аргуна Ибрагим Темирбаев, первый заместитель министра внутренних дел республики Апти Алаудинов и глава Урус-Мартана Валид Абдурешидов. По данным канала, Темирбаев и Алаудинов задержаны. Темирбаев якобы дал показания, «что против Кадырова организована широкая группа, целью которой будет свержение Кадырова с поста». Также в республике якобы проходят массовые задержания возможных причастных к «свержению».

Кроме того, авторы канала заявляют, что Кадырова якобы возили в Москву на лечение из-за ухудшения состояния его здоровья.

Альви Каримов на просьбу URA.ru прокомментировать эту информацию назвал ее слухами.

«Я слухи не комментирую», — заявил он.

Информация о тяжелом заболевании Кадырова и госпитализации его в Москве начала появляться в телеграм-каналах 26 сентября, но подтверждения не нашла. Министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов тогда сообщил, что Кадыров испытывает недомогание из-за сезонного ОРЗ.