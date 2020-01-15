Путин призвал кардинально снизить объем мусора в стране
Президент России 15 января рассказал в послании Федеральному Собранию, что нужно предпринять, чтобы улучшить экологию в стране
Читайте также:
Владимир Путин поблагодарил парламентариев за принципиальность в работе над законом о квотировании вредных выбросов в атмосферу.
Он рассказал, что со временем в России сформируют полноценную систему экологического мониторинга, которая будет следить за качеством воздуха, воды и почвы.
Президент сообщил, что минимум 80 из 300 крупнейших российских предприятий до конца 2020 года должны начать последовательное сокращение вредных выбросов. В настоящий момент работу над этим начало уже 16 производств, добавил глава государства.
Читайте также:
«Нужно кардинально снизить объем отходов, поступающих на полигоны, внедрять раздельный сбор мусора, в целом переходить на экономику замкнутого цикла и уже с 2021 года начать применение механизма так называемой расширенной ответственности производителей, когда производители и импортеры товаров и упаковок несут расходы по их утилизации», — подчеркнул Путин.
Также президент добавил, что Россия готова поддержать совместные исследования отечественных и зарубежных ученых по проблемам экологии, назвав это общими для всех вызовами глобального развития.
Эволюция Юга.ру публиковала истории четырех людей, которые рассказали, как именно они придерживаются концепции zero waste или «ноль отходов».
Читайте также
Маткапитал за первенца и выплаты на детей до 7 лет
Путин рассказал, как в России собираются повышать рождаемость
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.