Путин призвал кардинально снизить объем мусора в стране

Президент России 15 января рассказал в послании Федеральному Собранию, что нужно предпринять, чтобы улучшить экологию в стране

Владимир Путин поблагодарил парламентариев за принципиальность в работе над законом о квотировании вредных выбросов в атмосферу.

Он рассказал, что со временем в России сформируют полноценную систему экологического мониторинга, которая будет следить за качеством воздуха, воды и почвы.

Президент сообщил, что минимум 80 из 300 крупнейших российских предприятий до конца 2020 года должны начать последовательное сокращение вредных выбросов. В настоящий момент работу над этим начало уже 16 производств, добавил глава государства.

«Нужно кардинально снизить объем отходов, поступающих на полигоны, внедрять раздельный сбор мусора, в целом переходить на экономику замкнутого цикла и уже с 2021 года начать применение механизма так называемой расширенной ответственности производителей, когда производители и импортеры товаров и упаковок несут расходы по их утилизации», — подчеркнул Путин.

Также президент добавил, что Россия готова поддержать совместные исследования отечественных и зарубежных ученых по проблемам экологии, назвав это общими для всех вызовами глобального развития.