Путин рассказал о планах по развитию здравоохранения в России

Президент Владимир Путин 15 января во время обращения к Федеральному Собранию перечислил меры, которые начнут действовать в стране для повышения качества медицины

Глава государства в 16-й раз обратился к Федеральному Собранию. Во время выступления президент рассказал о реформах в системе здравоохранения, которые будут приняты в России в ближайшее время.

Путин сообщил, что средняя продолжительность жизни в стране в 2019 году составила 73 лет, что на 8 лет больше показателей 2000 года.

«Это результат социальных, экономических изменений в стране, развития массового спорта, продвижения ценностей здорового образа жизни», — объяснил президент.

Он также добавил, уровень младенческой смерти в стране показал исторический минимум и сейчас находится ниже, чем в ряде европейских стран.

Глава государства заявил, что вопрос подготовки и привлечения кадров является ключевым для российской системы здравоохранения.