Путин рассказал о планах по развитию здравоохранения в России
Президент Владимир Путин 15 января во время обращения к Федеральному Собранию перечислил меры, которые начнут действовать в стране для повышения качества медицины
Глава государства в 16-й раз обратился к Федеральному Собранию. Во время выступления президент рассказал о реформах в системе здравоохранения, которые будут приняты в России в ближайшее время.
Путин сообщил, что средняя продолжительность жизни в стране в 2019 году составила 73 лет, что на 8 лет больше показателей 2000 года.
«Это результат социальных, экономических изменений в стране, развития массового спорта, продвижения ценностей здорового образа жизни», — объяснил президент.
Он также добавил, уровень младенческой смерти в стране показал исторический минимум и сейчас находится ниже, чем в ряде европейских стран.
Глава государства заявил, что вопрос подготовки и привлечения кадров является ключевым для российской системы здравоохранения.
Читайте также:
«В этой связи предлагаю в новом учебном году существенно изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям. По специальности "лечебное дело" 70% бюджетных мест станут целевыми, по специальности "педиатрия" — 75%. Что касается ординатуры: предлагаю по дефицитным направлениям установить почти стопроцентное целевое обучение, причем при поступлении преимущество будут иметь врачи со стажем работы в первичном звене, особенно на селе. Естественно, что целевое обучение надо предусмотреть и для федеральных медицинских центров», — сказал президент.
Как писали Юга.ру, в конце декабря Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что уровень зарплат в медицине выше, чем в других социальных сферах.
Читайте также
Маткапитал за первенца и выплаты на детей до 7 лет
Путин рассказал, как в России собираются повышать рождаемость
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.