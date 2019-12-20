Депутат Госдумы предложил освободить врачей в селах от уплаты налогов

Инициатором проекта стал депутат Госдумы Василий Власов. По его мнению, такая мера поддержки решит проблему снижения количества медперсонала в российских регионах.

Парламентарий направил письмо с предложением вице-премьеру и министру финансов России Антону Силуанову, сообщил 20 декабря RT.

«Считаю необходимым полностью освободить врачей, работающих в отдаленных районах нашей страны и в сельской местности, от уплаты налога на доход за выполнение своих трудовых обязанностей. Реализация данной меры не потребует от граждан каких-либо сложных бюрократических действий», — цитирует письмо Власова RT.

Сейчас подоходный налог в России равен 13%. Согласно Налоговому кодексу, НДФЛ не облагаются некоторые льготные выплаты. Так, с 1 января 2020 года выплаты по госпрограмме «Земский доктор» также не будут облагаться налогом.

Как сообщались Юга.ру, в Краснодарском крае в 2012 году была запущена программа «Земский доктор». За два года в рамках проекта в сельские медучреждения удалось привлечь 1,2 тыс. врачей. В 2015 году на реализацию программы было направлено 600 млн рублей. В 2016 году власти хотели привлечь в села 9 врачей, общее же число участников программы возрасло до 66 человек. Программа была продлена еще на год, а допустимый возраст участников повышен с 45 до 50 лет. В 2017 году 11 медиков из Усть-Лабинского района стали участниками программы. В 2018 год в Крыловском районе были возбуждены уголовные дела в отношении двух врачей, которых подозревали в мошенничестве при получении выплат по программе.