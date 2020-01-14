В России отменят уголовное преследование врачей при потере наркотических препаратов
Президент России Владимир Путин 8 января поручил правительству внести поправки в УК РФ, предусматривающие освобождение врачей от уголовной ответственности за потерю наркотических и психотропных лекарств
На сайте президента РФ опубликовали список поручений, которые Владимир Путин утвердил по итогам встречи с представителями общественности в Светлогорске Калининградской области, прошедшей 31 октября 2019 года.
Напомним, в июне прошлого года во время прямой линии с президентом учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер попросила главу государства освободить медиков от ответственности по ст. 228.2 УК РФ (Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ).
«Это такая удивительная статья, которая предусматривает ответственность перед Уголовным кодексом вне зависимости от того, наступили какие-нибудь вредные последствия, опасные или нет. То есть наркотик в нелегальный оборот не ушел, вреда здоровью не причинили, ошиблись в процедуре — формальность: не вовремя что‑то записали, не теми чернилами, не так, ампула закатилась под сейф...» — объяснила президенту Федермессер.
Путин согласился, что врачи не должны нести уголовную ответственность за потерю наркотических лекарств.
«Нужно просто тогда фиксировать подобные утраты либо расход не по регламенту, а каким‑то актом, который подписывается не только врачом, медсестрой, но, скажем, заведующим поликлиникой, главврачом. Нужно просто выработать эту систему отчетности и фиксации», — сказал президент.
Сейчас за неумышленную утрату наркотического средства медикам грозит штраф до 120 тыс. рублей, обязательные работы до 360 часов, а также лишение права занимать те или иные должности на срок до трех лет.
По данным на сайте Кремля, в случаях, когда утрата наркотических средств не связана с выведением их в нелегальный оборот, а сам факт потери был зафиксирован спецкомиссией, медицинских работников следует освобождать от ответственности за произошедшее. Правительство должно отчитаться перед президентом о принятых мерах до 15 апреля этого года.
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