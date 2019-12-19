Путин: «Уровень зарплат в медицине выше, чем в других социальных сферах»

В Москве в Центре международной торговли проходит ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. В 2019 году на мероприятие аккредитовали 1 тыс. 895 журналистов.

Журналист портала Ура.ру пожаловался президенту на большие очереди на прием к врачам, а также отметил серьезную разницу в зарплатах медработников.

По словам президента, в уровень зарплат в медицине выше, чем в других социальных сферах, однако есть существенная разница в зарплатах главврачей и рядовых медработников.

Он также рассказал, как изменить можно изменить ситуация в разнице зарплат.

«С точки зрения заработной платы нужно смотреть внутрь самой отрасли: какие способы изменения ситуации? Они, на самом деле, давно известны: в первую очередь, повысить тарифы ОМС, или внутри тарифа ОМС что-то изменить. Но там и так 70% идет на зарплату. Если мы внутри уже действующего тарифа что-то изменим, то тогда денег вообще не останется — ни на лекарства, ни на оборудование. Тогда второй способ — просто увеличить тариф ОМС. Можно так сделать? Можно. Но это ляжет в конечном итоге на всю экономику, а в конечном итоге приведет к подорожанию товару в целом и к росту инфляции. И увеличение заработной платы будет "съедено" инфляцией», — объяснил президент.

Также президент подчеркнул, что ни в коем случае нельзя лишать медиков надбавок за работу в праздники и выходные дни.

Как писали Юга.ру, в 2012 году Минздрав пообещал, что зарплаты врачей не будут зависеть от цен на нефть. В 2013 году на Кубани подняли зарплаты медикам. Правда, не всем. С 2018 году зарплаты врачей опять должны были вырасти, в этот раз на 18%.