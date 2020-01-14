ВЦИОМ: 33% россиян хотят сократить январские каникулы

Краснодарский край, Вся Россия

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Всероссийский центр изучения общественного мнения 14 января опубликовал результаты исследования о том, как жители России относятся к длительным новогодним каникулам

12 января социологи в формате телефонного интервью опросили 1,6 тыс. россиян старше 18 лет и спросили у респондентов, считают ли они удачным решением введение длительных январских каникул.

Согласно российскому законодательству, с 1992 года 2 января стал выходным днем. С 2005 года были объявлены нерабочими дни с 1 по 5 января. Всего в России, с учетом выходных дней и Рождества, новогодние каникулы продолжаются 10 дней.

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Согласно данным на сайте ВЦИОМ, 51% респондентов поддерживают данное решение правительства, а 33% назвали это «в принципе неудачным решением, от которого впредь следует отказаться». Еще 3% высказали мнение о том, что лучше бы длинные каникулы были не зимой, а во время майских праздников. Еще 4% посчитали, что введение зимних каникул было удачным решение, но количество выходных дней можно было бы сократить.

Анаилитики отметили, что в 2005 году, когда проводился подобный вопрос, доля россиян, предпочитавших отдыхать на майские праздники, была существенно выше — 27%.

Кроме того, результаты опроса показали, что больше всего одобряют решение ввести длительные каникулы в январе россияне 18-24 лет (75%), 25-34 лет (66%) и 35-44 лет (60%). А вот люди старше 60 лет высказались против долгих выходных в начале января (47%).

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В начале декабря аналитики провели опрос, в котором узнали, сколько дней жители России хотят отдыхать на зимних каникулах. Тогда почти половина респондентов сказала, что им было бы достаточно одного-трех праздничных выходных.

В начале января Юга.ру писали об исследовании ВЦИОМ о том, какие обещания дали себе жители России на 2020 год. 

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