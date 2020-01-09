ВЦИОМ: большинство россиян решили не давать себе обещаний на 2020 год

Накануне Нового года, 29 декабря, ВЦИОМ провел телефонный опрос среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет и выяснил, какие цели и задачи они поставили себе на 2020 год. Респондентов спрашивали, дают ли они себе обычно какие-то обещания, которые собираются реализовать после Нового года, и если да, то какие.

Треть россиян (34%) ответили, что обычно ставят себе задачи на следующий год. Из них успешно выполняют обещания 69% респондентов. Социологи выяснили, что в основном таким планированием занимаются люди в возрасте от 25 до 34 лет (49%).

На 2020 год 57% опрошенных предпочли не давать себе обещаний. Самые распространенные обещания среди тех, которые россияне планируют исполнить, — уделять больше времени семье (5%), здоровью (4%), спорту (3%). Также в 2020 году жители РФ пообещали себе больше зарабатывать, бросить курить, сменить работу и в общем жить лучше.