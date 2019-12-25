Исследование: в новогодние каникулы будут работать более половины россиян

Краснодарский край, Вся Россия

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С 1 января на работу выйдут 58% жителей России, каждый пятый — сразу на пятидневную рабочую неделю

Сервис «Работа.ру» выяснил, что с 1 по 8 января будут работать 58% россиян. Из них 22% выйдут на пятидневку, 26% будут работать посменно, а 25% начнут трудиться в начале января по гибкому графику, сообщили 25 декабря «Известия» со ссылкой на результаты исследования.

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Эксперты выяснили, что меньше всех отдыхать на новогодних каникулах будут работники сферы обслуживания: продавцы, кассиры, официанты и курьеры. Также сразу после Нового года на работу выйдут медики, полицейские, пожарные и работники транспорта.

Член комиссии Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб отметила, что в предыдущие годы этот показатель был ниже — доля работающих в новогодние праздники составляла около 40%.

Как писали Юга.ру, в Роструде рассказали, как будут оплачиваться выходные в январские праздники, а также напомнили, что в 2020 году у россиян будет восемь коротких рабочих недель.

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