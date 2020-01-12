В Краснодаре машина сбила двух дорожных рабочих

Краснодарский край

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Ночью 12 января в центре Краснодара произошла автомобильная авария, в которой один человек погиб и один пострадал

ДТП случилось в 00:03 на улице Коммунаров. 

«40-летний местный житель за рулем Honda Accord ехал со стороны Путевой в направлении Промышленной, не выдержал безопасный боковой интервал и сбил двух дорожных рабочих, после чего врезался в стоящий на проезжей части УАЗ», — рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко. 

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В результате один из рабочих, 40-летний мужчина скончался на месте ДТП, второго пострадавшего госпитализировали.

По факту аварии проводится доследственная проверка.

Ранее Юга.ру писали об аналогичном ДТП, которое произошло в июне 2017 года в Краснодаре и вызвало общественный резонанс. На улице Дзержинского пьяный 17-летний подросток на Land Rover сбил пятерых дорожных рабочих, один из них погиб. Водителем внедорожника оказался сын бывшего начальника УВД по Краснодару Александра Семенова и действующего депутата городской думы Краснодара Ольги Семеновой. В ноябре 2018-го юношу осудили на три года колонии-поселения.

ДТП Краснодар Полиция смерть

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