В Новороссийске машина сбила дорожных рабочих. Момент ДТП попал на видео

В интернете появилась видеозапись из Новороссийска, на которой автомобиль сбивает двух дорожных рабочих

ДТП произошло 5 декабря в Восточном районе города в 13:00. По предварительным данным, на Сухумском шоссе в районе строительства развязки автомобиль Hyundai снес двух дорожных рабочих.

В результате пострадал один из них. 39-летнего мужчину с травмами доставили в больницу, рассказала «Нашей газете Новороссийск» старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по Новороссийску Наталья Мельникова.