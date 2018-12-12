В Новороссийске машина сбила дорожных рабочих. Момент ДТП попал на видео

Краснодарский край

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В интернете появилась видеозапись из Новороссийска, на которой автомобиль сбивает двух дорожных рабочих

ДТП произошло 5 декабря в Восточном районе города в 13:00. По предварительным данным, на Сухумском шоссе в районе строительства развязки автомобиль Hyundai снес двух дорожных рабочих.

В результате пострадал один из них. 39-летнего мужчину с травмами доставили в больницу, рассказала «Нашей газете Новороссийск» старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по Новороссийску Наталья Мельникова.

Момент ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения.

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