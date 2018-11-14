В Краснодаре виновнику ДТП с дорожными рабочими на Дзержинского дали три года колонии
Прикубанский районный суд Краснодара 14 ноября вынес приговор по делу об аварии с дорожными рабочими на улице Дзержинского
Пресс-служба прокуратуры сообщила, что Александра Семенова признали виновным по ч. 4 ст. 264 УК РФ. Ему назначили три года лишения свободы в колонии-поселении и лишили прав управления ТС на один год.
Авария произошла 29 июня 2017 года. По версии следствия, пьяный 17-летний Александр Семенов за рулем Land Rover сбил пятерых дорожных рабочих на улице Дзержинского. Один человек погиб, еще четверо пострадали.
Александр Семенов — сын бывшего начальника УВД по Краснодару Александра Семенова и действующего депутата городской думы Краснодара Ольги Семеновой. Во время расследования юноша находился под домашним арестом. Адвокат Семенова также безуспешно просил назначить подзащитному штраф, потому что он признал свою вину и у пострадавших нет к нему претензий.
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