В Краснодаре виновнику ДТП с дорожными рабочими на Дзержинского дали три года колонии

Прикубанский районный суд Краснодара 14 ноября вынес приговор по делу об аварии с дорожными рабочими на улице Дзержинского

Пресс-служба прокуратуры сообщила, что Александра Семенова признали виновным по ч. 4 ст. 264 УК РФ. Ему назначили три года лишения свободы в колонии-поселении и лишили прав управления ТС на один год.

Авария произошла 29 июня 2017 года. По версии следствия, пьяный 17-летний Александр Семенов за рулем Land Rover сбил пятерых дорожных рабочих на улице Дзержинского. Один человек погиб, еще четверо пострадали.

Александр Семенов — сын бывшего начальника УВД по Краснодару Александра Семенова и действующего депутата городской думы Краснодара Ольги Семеновой. Во время расследования юноша находился под домашним арестом. Адвокат Семенова также безуспешно просил назначить подзащитному штраф, потому что он признал свою вину и у пострадавших нет к нему претензий.