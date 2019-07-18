За неоплату проезда по платным дорогам в России хотят наказывать водителей штрафами до 10 тыс. рублей

В России планируют ввести штрафы для водителей, которые не оплачивают проезд по платным участкам дорог

Минтранс разработал законопроект, по которому водителей могут оштрафовать на сумму до 10 тыс. рублей, если они проехали пункт взимания платы, сломав шлагбаум, либо не оплатили проезд в системе безбарьерного проезда freeflow.

Первоначальный штраф за неоплату проезда по платной трассе составит 2,5 тыс. рублей, его будут присылать по почте. Однако если в течение года нарушение повторится, штраф составит 10 тыс. рублей, пишет RT.

По данным «Коммерсанта», документ уже поступил на согласование в правительство России.