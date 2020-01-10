Российским школьникам на уроках ОБЖ будут рассказывать о кибербезопасности

В России в курс основ безопасности жизнедеятельности планируют включить лекции по киберзащите для школьников

С инициативой обучить школьников поведению в интернете выступила Общественная палата. Минпросвещения поддержало эту идею, сообщили 9 января «Известия». Новый курс появится после утверждения образовательных стандартов, он будет направлен на борьбу с кибербуллингом.

Уроки по кибербезопасности помогут школьникам предотвращать и предупреждать информационные и компьютерные риски и угрозы, рассказали в Минпросвещения.

«Очень важно, что этот курс включили в ОБЖ, что позволит привить детям правила поведения не только в реальном, но и в виртуальном пространстве», — прокомментировала инициативу профессор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина.