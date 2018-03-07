В России предложили ввести ответственность за травлю в соцсетях
Молодежный парламент при Госдуме РФ предлагает ввести административную ответственность за травлю в общественных местах и соцсетях
Председатель Молодежного парламента Мария Воропаева рассказала, что 7 марта на экспертном совете по развитию информационного общества и СМИ озвучат предложение внести соответствующую статью в Кодекс об административных правонарушениях. Такая мера призвана защитить людей от травли в школе, на работе, в общественных местах или в интернете.
Мария Воропаева пояснила, что для обозначения травли в сети используют термины «кибербуллинг» и «интернет-моббинг», обозначающие намеренные оскорбления, угрозы и сообщение другим компрометирующей информации. Так как агрессия распространяется в виртуальной среде, ситуацию невозможно контролировать. К тому же, обычно неизвестно, кто высказывает оскорбления, а в травлю могут вовлекать все больше людей, отметила глава Молодежного парламента.
«Нужно, чтобы администраторы соцсестей не только блокировали противоправный контент, но и сообщества, в которых специально распространяются материалы с целью унизить того или иного человека. Эти действия не подпадают под понятие "оскорбление", так как они совершаются не одним человеком, а группой лиц. Все это расценивается как детская шалость, но мы все знаем, к чему это приводит», — резюмировала Воропаева.
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По результатам заседания экспертного совета разработают законодательную резолюцию, где укажут размер штрафов и возможность применения других санкций к нарушителям. Документ направят в нижнюю палату парламента.
Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин поддержал инициативу, но отметил, что новые нормы не должны ограничивать принципы свободы слова и распространения информации.
Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов выразил мнение, что нужно ввести ответственность за травлю в соцсетях с 14 лет.
«Наша молодежь взрослеет раньше, чем прописано в законодательстве. По факту, в 14 лет они уже могут совершать опасные преступления. Сейчас подростки подвержены хайпу, некому тщеславию, которое выражается в возвышении себя за счет унижения других», — цитирует RT Свинцова.
Он добавил, что речь не идет об уголовном наказании, но штрафы от 5 до 10 тыс. рублей будут эффективны.
Как сообщали Юга.ру, в России создателям «групп смерти» будет грозить до 15 лет лишения свободы.
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