В России предложили ввести ответственность за травлю в соцсетях

Молодежный парламент при Госдуме РФ предлагает ввести административную ответственность за травлю в общественных местах и соцсетях

Председатель Молодежного парламента Мария Воропаева рассказала, что 7 марта на экспертном совете по развитию информационного общества и СМИ озвучат предложение внести соответствующую статью в Кодекс об административных правонарушениях. Такая мера призвана защитить людей от травли в школе, на работе, в общественных местах или в интернете.

Мария Воропаева пояснила, что для обозначения травли в сети используют термины «кибербуллинг» и «интернет-моббинг», обозначающие намеренные оскорбления, угрозы и сообщение другим компрометирующей информации. Так как агрессия распространяется в виртуальной среде, ситуацию невозможно контролировать. К тому же, обычно неизвестно, кто высказывает оскорбления, а в травлю могут вовлекать все больше людей, отметила глава Молодежного парламента.

«Нужно, чтобы администраторы соцсестей не только блокировали противоправный контент, но и сообщества, в которых специально распространяются материалы с целью унизить того или иного человека. Эти действия не подпадают под понятие "оскорбление", так как они совершаются не одним человеком, а группой лиц. Все это расценивается как детская шалость, но мы все знаем, к чему это приводит», — резюмировала Воропаева.