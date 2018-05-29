Детский омбудсмен составила план борьбы с опасностями в школах. Он касается интернета, тестов на наркотики и зарплат учителей

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова направит правительству план мероприятий по профилактике ЧП в общеобразовательных организациях

В числе предложений — запретить детям отказываться от теста на наркотики, ввести упрощенный порядок блокировки информации, которая может деструктивно влиять на детей, ввести институт наставника и работать с детьми, которые состоят в заблокированных интернет-группах, пишет РБК.

Кузнецова отметила, что сейчас с участниками запрещенных групп в соцсетях или сайтов «абсолютно не ведется» работа, поэтому она предложила оказывать реабилитационную и другую помощь таким детям, а также информировать их родителей о том, что они состоят в этих группах.

«Органы системы профилактики должны установить всех несовершеннолетних, состоящих в запрещенных группах, довести эту информацию до родителей несовершеннолетних и предложить им реабилитационную или иную возможную помощь, а родители могут согласиться или могут отказаться от такой помощи», — говорится в документе.

Обмудсмен также предложила разработать критерии, по которым информацию можно относить к деструктивной и негативно влияющей на развитие детей, и блокировать ее в упрощенном порядке. В пример она привела порнографию и информацию о проявлении жестокости. На операторов связи и владельцев сайтов она предложила наложить обязанность по модерации и блокировке противоправной информации.

Эти предложения Кузнецова предлагает реализовать в краткосрочной перспективе — до 31 декабря этого года.

Также она предложила исключить возможность отк​аза подростков от прохождения тестирования на выявление потребления наркотиков и психотропных средств и от прохождения соответствующего лечения. Эту меру предлагается осуществить до 31 декабря 2020 года.

Еще одно предложение — создание «института наставника» — общественного воспитателя, который будет авторитетом по деловым и моральным качествам для трудных подростков.

В плане также отмечается необходимость разработки требований по числу психологов в школах и повышения зарплат классным руководителям (вознаграждение размером 1 тыс. рублей в месяц не индексировалось с 2005 года), чтобы они не подходили формально к руководству классом.