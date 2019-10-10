В школах Кубани начали проводить уроки духовности

В Краснодаре стартовали очередные, XXV Всекубанские духовно-образовательные Кирилло-Мефодиевские чтения. Это гуманитарная конференция, посвященная религии, культуре и образованию, в ней регулярно принимают участие краевые и казачьи власти, а также педагоги, общественные деятели и православные священники. На открытии чтений выступил глава края Вениамин Кондратьев.

По его словам, сегодня в регионе более 65 тысяч учеников четвертых классов в светских школах изучают основы православной культуры. Но этого, считает он, мало.

«Впервые в этом году введен «Час духовности». Занятия проводят священники совместно с педагогами. Сейчас эта практика внедрена в 124-х школах, и мы планируем ее расширять», — приводит слова губернатора интернет-портал «Кубань 24».

Помимо этого, губернатор отметил, что необходимо выстраивать общение церкви со школьниками и студентами, «чтобы воспитать правильную молодежь, нравственную, духовно богатую».

Вениамин Кондратьев не впервые высказывается на темы нравственного воспитания детей и вовлечения в это духовенства и казачества. На всероссийском форуме казачьих войск в 2017 году он подчеркнул, что казачьи ценности — основа патриотической работы с молодежью, и когда ребенок идет в школу — он должен видеть казака. Кроме того, он заявлял, что на Кубани больше нет «валентинок и хэллоуинок», поскольку в крае борются за традиционную культуру.