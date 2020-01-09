В России за пропаганду наркотиков в интернете собираются наказывать штрафами до 1,5 млн рублей

Правительство России 9 января внесло в Госдуму законопроект об административной ответственности за пропаганду наркотических веществ в интернете

Законопроект опубликовали в электронной базе данных нижней палаты парламента. Авторы документа предлагают внести изменения в Административный кодекс РФ и установить ответственность за размещение и распространение запрещенной информации о наркотических средствах и психотропных веществах в сети.

Согласно документу, наказанием за размещение информации о наркотиках станут штрафы: для граждан — от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для предпринимателей — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — от 1 млн до 1,5 млн рублей плюс приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Иностранцев и лиц без гражданства могут оштрафовать на сумму до 30 тыс. рублей, выдворить из страны или отправить под административным арестом до 15 суток.