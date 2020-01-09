В России за пропаганду наркотиков в интернете собираются наказывать штрафами до 1,5 млн рублей
Правительство России 9 января внесло в Госдуму законопроект об административной ответственности за пропаганду наркотических веществ в интернете
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Законопроект опубликовали в электронной базе данных нижней палаты парламента. Авторы документа предлагают внести изменения в Административный кодекс РФ и установить ответственность за размещение и распространение запрещенной информации о наркотических средствах и психотропных веществах в сети.
Согласно документу, наказанием за размещение информации о наркотиках станут штрафы: для граждан — от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для предпринимателей — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — от 1 млн до 1,5 млн рублей плюс приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Иностранцев и лиц без гражданства могут оштрафовать на сумму до 30 тыс. рублей, выдворить из страны или отправить под административным арестом до 15 суток.
«Использование интернета позволяет не только пропагандировать наркотики, но и применять изощренные бесконтактные технологии передачи информации, товара и получения денег. Это явление надо рассматривать комплексно. Если человек в доступных интернет-источниках видит информацию о том, что он может купить некий наркотик, это одновременно является каналом реализации и каналом пропаганды. Очевидна необходимость борьбы с этим», — прокомментировал законопроект корреспонденту RT первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
По мнению авторов проекта, за счет анонимности информация о наркотиках в сети подается «более агрессивно и открыто», она более опасна для общества «поскольку охватывает многомилионную аудиторию, существенной частью которой являются несовершеннолетние, а также способствует созданию устойчивого спроса на наркотики и ведет к расширению рынка сбыта запрещенных веществ, попутно "продвигая" пронаркотическую субкультуру».
Как писали Юга.ру, в конце декабря 2019 года МВД предложило за пропаганду наркотиков ввести уголовную отвественность — до двух лет лишения свободы.
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