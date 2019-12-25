Вице-премьер Козак: В 2020 году в России подорожают импортные автомобили
Вице-премьер России Дмитрий Козак не исключил рост цен на иномарки в 2020 году, а также рассказал, как поднялись цены на бензин в 2019 году
По словам Козака, в 2020 году могут увеличиться цены на импортные автомобили. При этом машины, собранные на территории РФ, существенно не подорожают, рассказал вице-премьер в эфире телеканала «Россия 24».
Вице-премьер заметил, что государство оказывает поддержку отечественному автопрому, стимулируя производство и субсидируя спрос на отечественные машины экономкласса. При этом из-за увеличения утилизационного сбора после Нового года могут подняться в цене иностранные машины — «примерно 2-5% от стоимости автомобиля».
Дмитрий Козак также ответил на вопрос, как изменились цены на топливо в России в 2019 году.
«Цены на бензин по стране в среднем выросли на 3%, на дизельное топливо — на 3,5%», — цитирует вице-премьера RT.
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Как писали Юга.ру, в 2018 году правительство России утвердило соглашение о заморозке цен на топливо до начала 2019 года. Чтобы избежать продаж суррогата, Минпромторг предложил ужесточить правила продажи топлива на АЗС. В ноябре этого года стало известно, что спрос на топливо в России упал на рекордный 1%.
Также в ноябре этого года правительство одобрило повышение утильсбора на автомобили в 2020 году. По прогнозам экспертов, из-за этого существенно повысится стоимость машин.
Всего за прошлый год в Россию импортировали 213 тыс. новых и подержанных автомобилей. Самыми крупными импортерами стали Япония и Германия.
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