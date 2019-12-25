Вице-премьер Козак: В 2020 году в России подорожают импортные автомобили

Вице-премьер России Дмитрий Козак не исключил рост цен на иномарки в 2020 году, а также рассказал, как поднялись цены на бензин в 2019 году

По словам Козака, в 2020 году могут увеличиться цены на импортные автомобили. При этом машины, собранные на территории РФ, существенно не подорожают, рассказал вице-премьер в эфире телеканала «Россия 24».

Вице-премьер заметил, что государство оказывает поддержку отечественному автопрому, стимулируя производство и субсидируя спрос на отечественные машины экономкласса. При этом из-за увеличения утилизационного сбора после Нового года могут подняться в цене иностранные машины — «примерно 2-5% от стоимости автомобиля».

Дмитрий Козак также ответил на вопрос, как изменились цены на топливо в России в 2019 году.

«Цены на бензин по стране в среднем выросли на 3%, на дизельное топливо — на 3,5%», — цитирует вице-премьера RT.