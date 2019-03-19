В России хотят запретить продажу на АЗС топлива ниже стандарта «Евро-5»

Минпромторг намерен ужесточить правила продажи топлива на АЗС, чтобы избежать продаж суррогата

Ведомство подготовило проект изменений в правила продажи отдельных видов товаров, предполагающий запрет продажи на АЗС любых видов жидкого топлива, кроме сертифицированного бензина и дизеля класса «Евро-5».

По оценкам министерства, доля суррогата на рынке достигает 9%. А потери от оборота суррогатов оцениваются в 85 млрд рублей в год. Власти отмечают, что этот вопрос особенно актуален в сегменте независимых АЗС — в отличие от крупных нефтяных холдингов, у их владельцев нет лицензий на месторождения и нефтеперерабатывающих заводов.

«Высокий спрос на суррогатное дизельное топливо поддерживается благодаря тому, что в России около половины парка автотранспорта и около 70% сельхозтехники соответствует стандарту "Евро-2" и имеет возраст старше 10 лет. Такая техника не нуждаются в дизельном топливе высших экологических классов, разрешенном к обращению на внутреннем рынке», — говорится в исследовании агентства «Петромаркет», подготовленного в январе 2019 года.

Отмечается, что использование суррогата наносит вред не только государству и добросовестному бизнесу, но также окружающей среде, здоровью и имуществу граждан.

Сейчас документ находится на стадии общественного обсуждения, затем его должен подписать премьер Дмитрий Медведев. Минпромторг ожидает, что изменения вступят в силу в июле 2019 года. После начнутся проверки АЗС на наличие на них суррогата, пишет РБК.