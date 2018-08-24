На сколько подорожает бензин? Прогнозы аналитиков

23 и 24 августа несколько федеральных СМИ опубликовали материалы о том, что происходит на российском рынке топлива. Владельцы независимых АЗС прогнозируют возможный скачок цен на бензин в начале 2019 года.

Руководитель Российского топливного союза Евгений Аркуша в своем письме в администрацию президента предупредил власти о возможном скачке цены на бензин сразу на 10%. Причин этому сразу несколько — повышение акцизов и НДС, сезонные факторы спроса, возможный дефицит на рынке. Федеральная антимонопольная служба посчитала подобные заявления, ставшие достоянием общественности, нарушением законодательства. По мнению же аналитического центра Независимого топливного союза, Россия находится на пороге топливного кризиса. Цена на бензин в России не растет по причине ее искусственного сдерживания властями, в настоящий момент топливным компаниям выгоднее продавать нефть за рубежом. Сложившаяся ситуация грозит уходом с рынка многих мелких розничных игроков.

Юга.ру обратились к ряду аналитиков с просьбой прокомментировать конъюнктуру на рынке бензина. Как выяснилось, мнения по этому вопросу расходятся.

Тимур Нигматуллин аналитик «Открытие Брокер»

— На мой взгляд, озвученные опасения относительно влияния на рыночные цены бензина акцизной составляющей гипертрофированы. Доля акциза в потребительской цене товара составляет около 17%, и ее умеренный рост вряд ли является основной причиной для столь существенного роста. В свою очередь, ключевым драйвером роста розничных цен однозначно выступает удорожание нефти на мировом рынке в долларах при одновременном ослаблении рубля . В пересчете на российскую валюту сегодня баррель нефти стоит 5,15 тыс. рублей, что является историческим максимумом. Для сравнения: годом ранее баррель нефти оценивался в 3,1 тыс. рублей. Причиной такой ситуации являются рублевые интервенции ЦБ, которыми регулятор искусственно ослабляет национальную валюту. Если бы интервенции были полностью отменены, то доллар подешевел бы до 53 рублей, а вслед за ним снизились бы и цены на бензин.

Гайдар Гасанов эксперт «Международного финансового центра»

— Одна из ключевых причин роста цен на бензин — это рост нефтяных котировок на мировом рынке и ослабление рубля, из-за чего крупным нефтяным компаниям стало невыгодно осуществлять поставки на местные АЗС. Если рассматривать компанию «Роснефть», то она максимально снизила поставки на российские АЗС и начала вывозить топливо за пределы России. Рост цен на нефть заставляет повышать и цены на бензин, поскольку для многих НПЗ при этом стоимость сырья также является недешевой. В 2019 году цена на бензин будет расти, не выходя за пределы инфляции . Но этого может и не произойти, поскольку увеличение акциза с нового года может спровоцировать скачок роста цен на бензин. Снижается экспортная пошлина на нефть, но повышается налог на НДПИ. Чтобы цены на нефть были стабильными, необходимо снизить цены на розничные продажи и осуществлять постоянный контроль над оптовым рынком.

Что пишут по теме профильные Telegram-каналы

Денис Лисицын трейдер-аналитик компании «ФинИст»

— С вводом санкций против Ирана и спада добычи нефти в Венесуэле в связи с ухудшающийся там экономической ситуацией реакция рынка на все происходящие не заставила себя долго ждать, Франция и Южная Корея отказалась закупать иранскую нефть, Японская ассоциация нефтяников сообщила своим нефтеперерабатывающим компаниям, что с октября месяца прекращает поставки нефти из Ирана. Поэтому продажа нефти на мировом рынке приносит нашим нефтяным компаниям сверхприбыли, в отличие от продажи нефти на внутреннем рынке. Все это создает дефицит энергоносителей на внутреннем рынке. Нефтяным компаниям выгодно продавать нефть за рубеж на фоне дешевеющего рубля по отношению к доллару США из-за введения санкций против России и постоянно увеличивающего спроса на нефть на мировом рынке. На рост нефтяных котировок влияют данные из США по запасам коммерческой нефти, которые сократились на 5,8 млн баррелей. Стоимость барреля нефти на ММВБ в рублевом эквиваленте побила все рекорды и достигла 5028 рублей за баррель. И не стоит забывать, что в России происходит уборочная пора, когда спрос на бензин и дизтопливо возрастает, плюс скоро наступает зимний период. Все это очень сильно влияет на рост цен бензина в нашей стране. Повышение НДС на 2% с нового года также окажет влияния на рост цены в будущем. Но сильного роста цены на бензин в 2018 и 2019 годах пока опасаться не стоит. За ценой на бензин следят ФАС и администрация президента России. Правительство РФ предложило Минэнерго субсидировать нефтяников так называемой демпфирующей надбавкой, которая будет компенсировать до 60% экспортную премию нефтяных компаний, ранее правительство РФ договорилось с нефтяными компаниями о заморозке цен на энергоносители для внутреннего рынка, были снижены акцизы на топливо. Поэтому к концу года динамика роста цены на бензин сильно не изменится и маленькие плюсики к цене в одну-две копейки вполне допустимы.

Антон Быков главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий)