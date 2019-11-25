В России в 2020 году вырастут цены на машины из-за повышения утильсбора

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Правительство России в ноябре одобрило повышение утильсбора на автомобили в 2020 году

Постановление о повышении утилизационного сбора подписал председатель Правительства Дмитрий Медведев.

Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 литра пострадают меньше (рост на 46,1%), а от 3,5 литров — больше (145%).

Ставки были повышены после снижения таможенных ставок, чтобы сохранить общий уровень тарифной защиты. Минимальная возможная стоимость машин из-за падения спроса уже достигнута, и из-за увеличения утильсбора всем придется повысить цены, пишет «Коммерсантъ».

В проекте бюджета уже учтенили индексацию сбора. Рост поступлений в следующем году оценили в 150,2 млрд рублей, а с импорта машин намерены собрать 77,3 млрд рублей.

Машины все равно подорожали бы из-за ряда объективных факторов, однако повышение утильсбора окажет дополнительный эффект, сообщил RT.

Утильсбор в России появился в 2012 году. Его обосновывали необходимостью компенсации снижения пошлин после вступления РФ во Всемирную торговую организацию. До 2014 года его платили только импортеры. Ставка сбора зависит от типа автомобиля, его возраста и объема двигателя, рассказала «Медуза».

Как писали Юга.ру, с 1 апреля 2018 года утилизационный сбор на новые автомобили с объемом двигателя до 1 литра вырос на 16,2% (до 33 тыс. рублей), до 2 литров — на 90% (до 84 тыс. рублей), до 3 литров — на 49,3% (до 126 тыс. рублей). 

Автомобили Правительство Цены

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