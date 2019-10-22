В России рекордно упал спрос на бензин

В России в 2019 году спрос на бензин упал на 1%. Это серьезные показатели для этой отрасли, считают эксперты

Аналитики сравнивали спрос на бензин, опираясь на данные за период с января по сентябрь этого и прошлого годов. Так, за последние десять лет наиболее серьезное его уменьшение наблюдалось только в 2015 году — на 1,9%. При этом тогда ситуация была менее спокойной: произошел обвал рубля и цен на нефть, против России ввели первые санкции.

«Снижение в относительно спокойной ситуации выглядит серьезнее, чем в условиях, когда все рынки падают», — сообщил аналитик инвестиционной компании «Финам» Алексей Калачев.

В исследовательской группе «Петромаркет» объяснили «Известиям», что падение спроса на бензин связано с сокращением потребительской способности россиян. По мнению аналитиков, это отражается на частоте использования машин. Еще одна причина — постепенный переход автовладельцев на газ, который стоит дешевле.