В России рекордно упал спрос на бензин
В России в 2019 году спрос на бензин упал на 1%. Это серьезные показатели для этой отрасли, считают эксперты
Аналитики сравнивали спрос на бензин, опираясь на данные за период с января по сентябрь этого и прошлого годов. Так, за последние десять лет наиболее серьезное его уменьшение наблюдалось только в 2015 году — на 1,9%. При этом тогда ситуация была менее спокойной: произошел обвал рубля и цен на нефть, против России ввели первые санкции.
«Снижение в относительно спокойной ситуации выглядит серьезнее, чем в условиях, когда все рынки падают», — сообщил аналитик инвестиционной компании «Финам» Алексей Калачев.
В исследовательской группе «Петромаркет» объяснили «Известиям», что падение спроса на бензин связано с сокращением потребительской способности россиян. По мнению аналитиков, это отражается на частоте использования машин. Еще одна причина — постепенный переход автовладельцев на газ, который стоит дешевле.
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Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов не согласился с тем, что падение спроса зависит от цен на топливо. По его мнению, люди в крупных городах все чаще пересаживаются на общественный транспорт или такси, так как эксплуатация автомобиля обходится недешево — владельцам машин нужно оплатить транспортный налог, расходы на парковку, штрафы.
Аналитики добавили, что сокращение спроса не должно привести к уменьшению цен на топливо, так как они в последнее время регулируются не столько рынком, сколько государством. По данным Росстата, с начала этого года бензин подорожал на 1,8%. По итогам 2018-го его стоимость выросла на 9,4%.
В марте Юга.ру писали, что Минпромторг намерен ужесточить правила продажи топлива на АЗС, чтобы избежать продаж суррогата. По данным ведомства, сейчас их доля на рынке достигает 9%.
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