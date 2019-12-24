Адвокат «краснодарского каннибала» Аванесян: Когда Бакшеева задержали, СК обратился к экстрасенсу

В июне суд признал Бакшеева виновным в убийстве и надругательстве над телом жертвы и приговорил его к 12 годам и 2 месяцам колонии строгого режима. Его задержали в августе 2018 года после того, как дорожные рабочие нашли телефон, на котором были селфи Бакшеева с фрагментами человеческого тела, а в районе авиаучилища, где по версии следствия Бакшеев выпивал со своей женой и новой знакомой в заброшенном доме, обнаружили ведро с частями тела этой женщины. В квартире супругов нашли замороженные останки убитой. Ранее, в феврале, суд приговорил жену Бакшеева к десяти годам колонии за подстрекательство к убийству.

«В первые же дни, когда Бакшеева задержали, Следственный комитет обратился к экстрасенсу Екатерине Васке. Она имеет благодарности от СК, называет себя криминальным профайлером. Можно сказать, придумала себе профессию. Она говорит, что может составить психологический портрет убийцы. При этом сама она оказывала психологическое давление на Бакшеева при допросах», — заявил Аванесян.

По его словам, согласно выводам Васке, Бакшеев на протяжении нескольких лет совершает убийства женщин и мужчин, а останки приносил жене. Также в заключении профайлера сказано, что Бакшеевы совершали убийства в Сочи и Абхазии, что супруги также причастны к убийству некого строителя на пересечении улиц Московской и Зиповской в Краснодаре.

«Васке гордится тем, что из-за ее исследования Бакшеев дал признательные показания, — говорит Аванесян. — На заседаниях мы умоляли судью, чтобы она вызвала этого специалиста, но она нам отказала».

При этом Васке участвовала в суде над Натальей Бакшеевой. Адвокатом ее была Вера Алифиренко. Защитник отметила, что на процессе с Васке было сложно, она «перебивала, пыталась перетащить на свою сторону».

«Она обладает какими-то своими знаниями, какими-то гипнотическими способностями. Мы это на себе ощутили. Допрос продолжался часа два. Первый вопрос я ей задала о том, какие методики она применяла в своем допросе? Мы понимали, что шарлатан перед нами. Таких профессий и спецов официально не существует. С самого начала мы были вынуждены прервать ее рассказ. Я встала и говорю: "Профайлер — это специалист по распознаванию лжи, какое отношение вы имеете к делу? По конституции гражданин может говорить неправду". И она сразу стала причитать: "Против меня используют запрещенный метод шельмования".

Она своей речью заводит в тупик собеседника. Нет смысла было с ней разговаривать. На основе ее фантазий строить уголовное дело просто нельзя. Каким образом ее выводы легли в уголовное дело — непонятно. Ее версии не подтвердились. Что должно быть в уме у человека, чтобы представлять каннибальные оргии, снятие скальпов?.. Это все распространилось в СМИ», — рассказала Вера Алифиренко.

Алексей Аванесян в свою очередь обратил внимание, что если на адвоката со стажем в 23 года Васке произвела неизгладимое впечатление, то на Бакшеева ее психологическое давление могло оказать сильный эффект. «Он был готов все подписать, лишь бы его жену не трогали», — сказал адвокат. Ранее он заявил, что Бакшеев дал признательные показания под пытками.

Алифиренко добавила, что Наталья Бакшеева находилась на лечении. «Ее быстро выписали, под лекарствами повели на следственные действия. Содержание мероприятий она до конца не понимала. Это действительно сильные препараты. У нее сильное заболевание, ей постоянно нужны лекарства».