Устранить аварию на Троицком водопроводе планируют к середине дня

Краснодарский край

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Закончить работы по ликвидации аварии, из-за которой без воды остались Геленджик, Крымск, Новороссийск и ряд других населенных пунктов, собираются к середине дня 23 декабря

Напомним, в ночь на 22 декабря произошел порыв на магистральном водоводе в районе хутора Новотроицкого в Крымском районе. Без воды остались более 160 тыс. человек. На месте аварии начались работы, абонентам организовали подвоз воды.

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Ликвидация порыва продолжалась всю ночь с 22 на 23 декабря, сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю. К утру понедельника завершили демонтаж аварийного участка трубы, сейчас продолжают работу по его смене. Раздачу воды организовали в 15 пунктах. Ориентировочно водопровод починят к 14:00.

Аварии Водоснабжение Геленджик Крымский район Новороссийск

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