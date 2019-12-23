Кот Мостик проверил готовность ж/д путей на Крымском мосту

Краснодарский край, Крым, Вся Россия

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Торжественное открытие железнодорожной части Крымского моста состоится 23 декабря. Символ стройки, кот Мостик, проверил готовность путепровода

Кот живет на стройке с 2015 года. Его взяли к себе охранники, работавшие на путепроводе. Видеозапись «инспекции» котом ж/д путей опубликовал Рен-ТВ.

Как писали Юга.ру, в церемонии открытия ж/ж сообщения между Керченским и Таманским полуостровами примет участие президент Владимир Путин.

Первым поездом, который свяжет Россию и полуостров, будет поезд № 7/8 Санкт-Петербург — Севастополь. За 43,5 часа он преодолеет 2,741 тыс. км, и перевезет более 600 человек, сообщил ТАСС со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост». Следующий поезд по мосту отправится 24 декабря, путь из Москвы в Симферополь займет 33 часа.

 

Владимир Путин Железная дорога Крым Крымский мост Севастополь

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